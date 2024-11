Valsts atbalsts beidzas. Kas notiks ar saules bateriju un elektromobiļu iegādi?

"Jā, skaitļi varbūt nav tik lieli, kā mums gribētos. Bet gribu atkārtot, ka tai programmai, kuru mēs sākām, bija jādod impulss tirgum. Ziniet, kura ir labākā reklāma elektromobiļiem? Tas ir tad, kad elektromobili pērk kaimiņš! Un tad viņš var pastāstīt, kā vispār tas darbojas, vai viņam ir ērti, vai viņam ir labi braukt. Un, kad kaimiņš ieraudzīs, ka tas nav sācis auto mainīt un brauc ar to pusgadu, gadu, ieskaitot pat ziemas mēnešus - tikai tad laikam aizdomājamies un sakām: Jā, noteikti mūsu kaimiņš ir nopircis kaut ko ļoti labu. Un tad man arī to vajag. Lūk, noteikti labākā reklāma elektromobiļiem. Tā arī bija mūsu galvenā ideja: lai pirmie cilvēki iegādājas elektromobiļus un par to pastāsta saviem kaimiņiem."