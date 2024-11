Apledojuma dēļ autovadītājus aicina ievērot īpašu piesardzību

Valsts galveno autoceļu tīklā sniegs un apledojums ir izveidojies uz Tallinas šosejas, uz Rīgas apvedceļa, uz Daugavpils šosejas no Rīgas līdz Lielvārdei, uz Bauskas šosejas no Rīgas līdz Dzimtmisai, uz Jelgavas šosejas no Rīgas līdz Olainei, uz Liepājas šosejas daudzos posmos, uz Ventspils šosejas visā garumā un uz ceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava).