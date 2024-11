Kas ir kredītu apvienošana? Iespēja maksāt izdevīgāk, par kuru daudzi nezina

"LATVIJAS KREDĪTŅĒMĒJU PALĪDZĪBAS PROGRAMMA" pārstāvis gan nenoliedz, ka par kredītu apvienošanu Latvijā joprojām valda dažādi aizspriedumi. “Ir, kas domā: “Jūs man iedosiet to pašu summu, vienkārši pagarināsiet termiņu...” Nezinu, no kurienes tas stereotips ir radies. Varbūt cilvēki ir, tā teikt “apdedzinājušies”, jo mēs neesam gluži vienīgie jomā, kas ar šo nodarbojas, ir dažādas kredītu salīdzināšanas platformas,” apsver Ričards, “Mēs to procesu novadām no “A līdz Z”, tātad attiecīgi ar klientu aizpildām pieteikumu, saņemam visu nepieciešamo informāciju, aprēķinam ietaupījumu, saprotam klienta vēlmes.”