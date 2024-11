Latvijā manītais meteorīts varētu būt iekritis Baltijas jūrā; aicina atsaukties aculieciniekus

"Jebkura video liecība no video drošības kamerām vai auto reģistratoriem var izrādīties ļoti vērtīga! It īpaši priecāsimies par novērotājiem Kurzemē, Ventspils, Kuldīgas un Jelgavas reģionos, bet noteikti arī no citām vietām! Ievērojiet bolīds bija spožāks kā jebkura cita iespējamā zvaigzne pie debesīm! Ugunsbumbas leņķiskie izmēri maksimumā bija apmēram kā Mēness ~0.5 grādi! Ideālā gadījumā būtu nepieciešams zināt kameras precīzu atrašanās vietu un uzņēmuma laiku, kā arī kaut kādus references objektus/virzienus kameras kadrā. Bet arī bez tā visa jebkura papildu informācija var izrādīties mums ļoti noderīga," sociālajā vietnē "Facebook" vēsta Meteoriti.lv.