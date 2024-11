Liepājnieks kļūst par krāpnieku upuri – brauciens tramvajā izmaksā 55 eiro

Izrādās, ka tramvajā redzamais kods aizsūtījis viņu uz krāpniecisku mājaslapu. "Sanāca, ka par to vienu eiro esmu iegādājies kaut kādu abonementu mistiskā firmā Kiprā un katru mēnesi par to no mana konta tiek atvilkti 27 eiro. Uzreiz nobloķēju bankas kontu un maksājuma karti," liepajniekiem.lv stāsta vīrietis.