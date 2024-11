Rekords NBS rekrutēšanā: vairāk nekā 700 pilsoņu pievienojas valsts aizsardzībai

Viņš pastāstīja, ka pirmais Valsts aizsardzības dienesta iesaukuma nodrošināja to, ka 40% no viņiem palika dienēt NBS, noslēdzot piecu gadu līgumu. "Šis gads ir rekords - rekrutēti vairāk nekā 700 pilsoņi piecu gadu līgumam, bet no dienesta atvaļinājās ap 250. Tas nozīmē, ka vēlme iesaistīties valsts aizsardzībā ir pieaugusi," pauda Kalniņš.