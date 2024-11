Cietumsods piemērots Danielam Markovam, kurš Carnikavā nonāvēja savu 19 gadus veco klasesbiedri

“Izdarīju šausmīgu noziegumu, kas nav attaisnojams un piedodams. Kā adekvāts cilvēks saprotu un atbildu par sevi un sekām. Bet es gribu paskaidrot, kāpēc tas notika. To nevērtējiet kā taisnošanos, bet kā paskaidrojumu. Man runāt ir nepatīkami, jo kauns savas un Alisas mātes priekšā. Man arī ­kauns, jo Alisu mīlēju. No tā vēl sāpīgāk apzināties, ka manis dēļ viņas vairs nav,” tiesā teica Markovs. Viņš norāda, ka "esot Alisu mīlējis, bet viņa aizskāra viņa lepnumu, līdz ar to jaunietis pieņēmis impulsīvu lēmumu viņu nonāvēt".