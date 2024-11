60 miljoni eiro – tik gadā nopelnīja zāļu piegādātāji, kuri sūdzas par valsts mēģinājumu regulēt zāļu cenas

Saskaņā ar “Lursoft” datiem “Recipe Plus” bruto peļņa nesenākajā, pieejamajā pārskata periodā (no 01. 01. 2022. līdz 31. 12. 2022.) ir bijusi 30 789 663 eiro. “Tamro” (no 01. 02. 2022. līdz 31. 01. 2023.) bruto peļņa ir bijusi 12 581 913 eiro, savukārt “Magnum Medical” (no 01. 05. 2022. līdz 30. 04. 2023.) bruto peļņa bija 17 259 381 eiro. Kopējā trīs piegādātāju bruto peļņa ir 60 630 957 eiro.