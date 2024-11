Eksperts: iesaukšana Latvijas armijā - tas nav nekas traģisks

"Mums tie ir jāņem vērā. [..] Mēs tam savu aizsardzību stiprinām - pēdējā laikā darām to stabili un aktīvi. Domāju, ka mums ir ļoti labs progress un panākumi šajā jomā, lai gan, protams, jāizdara vēl ļoti daudz. [..] un šodien, 11. novembrī, mēs pieminam tos, kas ir spējuši noturēties pret labi apbruņotu organizētu militāro grupējumu [Pāvelu Bermontu], nelaist to Daugavas labajā krastā. Viņi to varēja. Un tas ir ļoti labs piemērs mums visiem, pārliecībai, ka arī mēs varēsim [ja parādīsies draudi]," teica Voins.