Liepājas Romeo un Džuljeta. Neizdomāts un traģisks mīlas stāsts

Koļas un Elzas mīlas stāsts beidzas traģiski, par to grāmatas autore uzzina, atgriezusies no Pērkones vasaras skolas. Marīhene pastāsta: “Elza beigusi skolu, un tēvs gatavojies viņu vest uz citu pilsētu. Liepājā runājuši, ka tur viņu izdošot pie vīra. Tad kādu pievakari Koļa atvēris logu un spēlējis no visa spēka sēru maršu. To varējuši dzirdēt pat Vilhelmīnes ielā (Vilhelmīnes, tagad Krišjāņa Valdemāra ielas un Avotu ielas stūrī toreiz dzīvojusi Elzas ģimene – S. P.). Elza tāpat kā skolas dienās atnākusi Koļas mājas dārziņā, stāvēju tur paceltu galvu, droši skatījusies visiem garāmgājējiem acīs. Koļa nonācis lejā, un abi roku rokā aizgājuši. Pēc brīža no Reiņa birzes atskanējuši divi šāvieni. Kad ļaudis aizsteigušies uz turieni, atraduši abus jau mirušus. Varējis saprast, ka Koļa vispirms nošāvis Elzu, palicis viņai zem galvas eglīti, lai labāk gulēt, un tad nošāvies pats.”