47 ārstniecības iestādes investēs infrastruktūrā, lai uzlabotu kardioloģijas un vēža pēcskrīninga pakalpojumus

Paredzētais finansējums ļaus 47 iestādēm iegādāties jaunākās medicīnas tehnoloģijas un iekārtas, kā arī investēt telpu atjaunošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvākus izmeklējumus un aprūpi pacientiem. Valdības otrdien atbalstītais Ministru kabineta noteikumu projekts paredz kopējo finansējumu 4,81 miljona eiro apmērā, no kura 4,09 miljoni eiro nāks no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 721 tūkstotis eiro no valsts budžeta.