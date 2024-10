VIDEO: vai Rīga jau pošas Ziemassvētkiem? Bastejkalnā mirdz pirmie svētku rotājumi

Lai nodrošinātu savlaicīgu rotājumu iedegšanu visā Rīgā, dekorāciju izvietošanas iepirkums šogad sadalīts piecās daļās pēc teritoriālā iedalījuma, un viens izpildītājs var piedalīties tikai vienā iepirkuma daļā, tā izvairoties no situācijas, kur viens uzņēmums netiek galā ar visu uzdevumu apjomu. Daļu dekoru, piemēram, gaismas virtenes un neitrālos dizaina elementus, sāk uzstādīt jau oktobrī, lai izvairītos no grūtībām to montāžā vēlākos laikapstākļos. Šie dekori gan paliek izslēgti līdz svētku sezonas sākumam.