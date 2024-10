No nākamā gada minimālā alga būs par 40 eiro lielāka

Laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam sabiedriskajā sektorā bija nedaudz pieaudzis minimālas algas un zemāku algu saņēmušo īpatsvars no 10,4% 2020.gadā līdz 12,6% 2023. gadā, savukārt privātajā sektorā minimālās algas saņēmēju īpatsvars ir samazinājies no 21,2% līdz 18,6%.