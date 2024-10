"Lai tie dzīvo savās ģerevņās!" Kaspara Aleksandra Irbes atmiņas par padomju iebraucēju kultūru Latvijā

1965. gada 19. decembrī Irbe pierakstījis savas pārdomas, kuras visprecīzāk izsaka dienasgrāmatas autora uzskatus: “Kādi laiki gan nav pārciesti – drausmie Hitlera, Staļina. Taisni brīnums kā es, neskatoties uz pārbaudījumiem, tos esmu pārcietis, jo vienmēr izrunājos, kritizēju nebūšanas. Iedomājos daudzus riskantus brīžus. It kā būtu Augstākas varas sargāts. Dzīvoju starp krieviem, kuri mani neieredz, jo nedzeru, nepiekopju neķītrības ar visādām bābām, ar tiem nedraudzējos. Tas viss dažreiz rada riebīgu sajūtu. Droši vien starp krieviem ir arī labi ļaudis, bet, ik dienas vērojot uz ielām, dzīvokļos visādus barbariskus, neķītrus, nekrietnus ļaudis, rodas pretīgs iespaids pret visiem ienācējiem, kuri tik uzbāzīgā veidā visur cenšas uzspiest savus paradumus, valodu un izplata visādas nejēdzības, demoralizē mūsu tautu, visas malas piemēslo. Tomēr labāk tā, nekā kad būtu uzvarējuši uzpūtīgie vācieši, – tad, neskatoties uz iespējamo lielo materiālo labklājību, kultūru, mūsu tautai būtu bijis beigas. Pie tam vēl šis nejēdzīgais režīms, ideoloģija. Lai gan draud arī tagad latviešiem pārtautošana, tomēr tiek atļauta arī zināma nacionāla brīvība, lai gan ne bez nepatikas. Cik vien iespējams vērot – krievi lieli nacionālisti un grib, lai visas tautas būtu to iespaidā, tie būtu galvenā valdošā tautība. To nekā nomaskēt nevar. Ja noklausās krievu sarunas vilcienā un citur, tad redzams, kā tie ienīst latviešus. Es tiem nekā slikta nevēlu, lai tie dzīvo savās ģerevņās, zemē, kā patīk, bet lai ļauj arī mums dzīvot pēc mūsu paradumiem.”