Jauna atpūtas vieta rīdziniekiem — Zunda kanāla malā izbūvēta laipa

Projekts īstenots ar Rīgas pašvaldības organizētā līdzdalības budžeta konkursa atbalstu. To iesniedza Dzirciema un Iļģuciema apkaimes biedrība. Laipa veidota uz betona pontoniem ar koka klāju, margām un soliņiem. Tā iekļaujas Zunda ainaviskajā vidē kā dizaina objekts un pastaigu galamērķis. Laipa ir viens no pirmajiem objektiem Zunda kanāla malas labiekārtošanai, kas tagad kalpos kā vieta, kur iedzīvotāji varēs baudīt skaistos dabasskatus, makšķerēt, piestāt ar laivu vai SUP dēli, kā arī vienkārši pasēdēt un karstā vasarā ūdenī atvēsināt kājas.