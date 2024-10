VIDEO: "Kā jūs, latvieši, izdzīvojat ar tik zemām algām? 1200 eiro mēnesī nav normāli!" Bijušā Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa meita Gunvila, iespējams, iesaistīta piramīdas shēmā

"Katarīna no Zviedrijas strādāja IT jomā 15 gadus, līdz viņa pameta savu darbu un pievienojās TPR komandai. Viņa ar mums ir divus gadus, un šie gadi pilnībā izmainīja viņas dzīvi," vēstīts kādā ierakstā. Citā minēts, ka Greisa no Lielbritānijas ir tikai 19 gadus veca, un viņa, pateicoties uzņēmumam, šobrīd pelna vairāk nekā piecus tūkstošus eiro mēnesī. Tāpat ierakstā pieminēti vairāki latvieši, piemēram, Kristers Kalnozols, Gatis Kuģenieks, Evelīna Dūdiņa un citi. Tomēr, ar ko grupa nodarbojas? Kā vēsta, Kalnozols, grupa piedāvā interesentiem apmācības akciju tirgos. Tomēr jaunietis neatklāj, vai un cik ar uzņēmuma palīdzību viņam izdevies nopelnīt, vai arī to, cik maksā dalība minētajā grupā.