VIDEO: Floridā dzīvojošie latvieši atklāj, kā gatavojas postošajai viesuļvētrai "Miltons"

“Mēs esam kādus 7-8 kilometrus no krasta. Mums ir sadalīts zonās: zona A, zona B, zona C. A un B jau bija jāevakuējas pirms pāris dienām. Vakar pateica, ka C arī ir ieteicams. (..) Jā, vējš, izdara lielus postījumus, koki lūst, ūdenslīmeņi ceļas. Tas ir tas, no kā mēs varbūt nedaudz baidāmies, bet mēs nebaidāmies no tā, kas tieši nāks no jūras, bet no tā, ka tas ūdens līst klāt un netiek prom. Un tad viņš var pārplūdināt ielas. Nu cerams, ka netiks mājā iekšā,” TV3 norāda Kristīne.