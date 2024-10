Nākotnē saņemsim mazāku pensiju! Eksperti kritizē valdības lēmumu samazināt pensiju 2. līmeņa iemaksas

Viens no galvenajiem punktiem ir lēmums uz laiku samazināt pensiju 2. līmeņa iemaksas no 6% uz 5%, bet 1. līmeņa iemaksas palielināt no 14% uz 15%. Šis pasākums, plānots no 2025. līdz 2028. gadam, ļaus valstij kompensēt darbaspēka nodokļu samazinājuma radītos zaudējumus, vienlaikus nodrošinot lielākus ieņēmumus pensiju izmaksām​.