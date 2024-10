Aizsardzības ministrijas sekretārs Atis Švinka apmeklē Palestīnas atbalstītāju pasākumu – tas pamatīgi sanikno Izraēlas vēstnieci

Pasākumu Rīgas domē saskaņojusi kāda privātpersona. Jauns.lv vēstīja, ka iepriekšējos šīs kustības pasākumus Rīgā organizēja aktīvisti Olivers Bērzs un Dārta Treimane. Iepriekš kustība izpelnījās nosodījumu par antisemītiska saukļa izmantošanu sociālajos tīklos. Pēcāk kādā no gājieniem viena dalībniece to pašu saukli demonstrēja uz plakāta, izpelnoties likumsargu uzmanību. Organizatori gan noliedza, ka būtu pieļāvuši šāda plakāta demonstrēšanu un pēcāk aicināja aktīvistus to nedarīt.