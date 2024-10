Arvien biežāk obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai veic nepilnīgi; ir cilvēki, par kuriem iemaksas nav veiktas vispār

Ministrija skaidro, ka kopš 2011.gada janvāra līdz šī gada martam ir palielinājies to personu īpatsvars, par kurām obligātās iemaksas ir veiktas nepilnā apmērā, bet samazinājies to, par kurām tās veiktas pilnā apmērā. Līdz ar to secināms, ka ilgtermiņā samazinās to darba ņēmēju skaits, par kuriem obligātās iemaksas pensijām nomaksātas pilnā apmērā.