FOTO: smukākās baravikas Rīgā? Ko un par cik pārdod Vidzemes nakts tirgū. FOTO

Savukārt Kārlis no Tukuma novada Zantes pagasta „Vīksnām” piedāvāja ābolus: „Ar āboliem šogad ir labi tiem, kas bijuši tik čakli, ka kokiem izveidojuši vainagus un parūpējušies, lai nebūtu slimības un kaitēkļu. Viņiem ir daudz un skaisti āboli, kurus tagad tirgojam par pusotru-diviem eiro kilogramā. Cenas tādas pašas kā pērn. Ābolu pašreiz ir vairāk nekā pagājušajā gadā, bet tas īsu brīdi... Lai tie būtu arī vēlā rudenī un ziemā, āboli rūpīgi jānolasa un jāuzglabā. Rudens bija ļoti silts, tikpat karsts kā vasarā, līdz ar to āboli strauji pārgatavojas un birst. Un šai ziņā, kā saka, var līdzēt ledus pagrabs kā Oskaram no „Zvejnieka dēla” jeb dzesētava.”