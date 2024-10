Latvijas valsts iegādāsies „krīzes naftas” krājumus: tas būšot lētāk un drošāk

Piecu gadu laikā Ekonomikas ministrijas pakļautībā esošā struktūra - publisko aktīvu pārvaldnieks „Possessor” plāno iegādāties ap 350 tūkstošus tonnu degvielas, kas maksās ap 300 miljoniem eiro. Pašlaik šīs degvielas tonnas glabājas degvielas tirgotāju rezervuāros, un par to maksā jebkurš degvielas pircējs – tagad septiņus eirocentus, bet no jaunā gada līdz ar akcīzes celšanos šī nodeva pieaugs līdz deviņiem centiem. Pašlaik lielāko daļu degvielas cenu (ap 55%) nosaka nevis tās iepirkuma cena, bet gan dažādi „papildus maksājumi” - akcīze, pievienotās vērtības nodoklis un nodeva par obligāto valsts rezervju glabāšanu.



Šo maksu jeb nodevu par obligātajām valsts naftas rezervēm nosaka Enerģētikas likums un kopš pilna mēroga Ukrainas kara sākuma tā cēlusies septiņkārt - no 12 eiro 2021. gadā līdz 91 eiro par tonnu šogad. Tas nozīmē, ka attiecīgi pieauga arī degvielas cena benzīntankos. „Possessor” projektu vadības direktore Ilze Karlīna Lipska TV3 raidījumā „Nekā personīga” sacīja: „Mainot šo pārvaldības modeli, mēs ejam uz to, ka nākotnē no šiem septiņiem eirocentiem pēc piecu gadu perioda, kad būs 100% valsts rezerves iegādātas valsts īpašumā, jābūt zem diviem centiem.” No 120 miljoniem eiro gadā rezervju uzturēšanas izmaksas samazināšoties līdz 20 miljoniem.