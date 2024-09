Kāds bija Pēteris Radziņš? Viens no talantīgākajiem latviešu karavīriem

“Lielākais ieguvums no Meierovica brauciena uz Varšavu bija pulkveža Radziņa atvešana. Mūsu sabiedrības lielākā daļa vēl nav tagad skaidrībā, ka ar šo ģeniālo karavīru un cilvēku bija atvesta arī mūsu galīgā uzvara kā pār bermontiešiem, tā pār komunistiem. Radziņš 1919. gada oktobra nogalē stājās pie virspavēlnieka štāba priekšnieka uzdevuma un veica to tik patstāvīgi un neatkarīgi, ka šī iemesla dēļ sākumā štāba virsnieki viņu dēvēja par latviešu Lūdendorfu (Erihs Lūdendorfs bija vācu ģenerālis Pirmā pasaules kara laikā un politiķis Veimāras Republikas laikā. Kopš 1916. gada kopā ar Paulu fon Hindenburgu faktiski vadīja vācu karaspēka ģenerālštābu). Šī piedēvēšana gan kā radusies, tā nemanot un ātri izzuda, jo kļuva skaidrs, ka šis vīrs nav nekam piekārtojams. Drīz vien karavīri apzinājās, ka te darīšana ar lielāko militāro talantu, kāds mums blakus kaujiniekam Briedim bijis un diezin vai kādreiz vēl būs. Mūsu politiskās intrigas saēda šo vīru, iekams vēl mūsu armija no viņa guvusi visu, ko tā varēja gūt. Kas zina, vai mūsu vēsture būtu gluži tāda pati, ja nebūtu nejēdzīgi gājuši bojā Meierovics un Radziņš. Viņu liktenis bija kas līdzīgs Kalpaka liktenim,” tā par izcilo latviešu militāro darbinieku ģenerāli Pēteri Radziņu savās atmiņās rakstīja pulkvedis Aleksandrs Plensners.