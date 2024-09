VIDEO: Gardenes iedzīvotājiem ir sava versija par to, kādēļ zēns izgudroja stāstu par savu nolaupīšanu

Kāda ģimene atklāj savu versiju, kādēļ zēns mājās vecākiem samuldējies. Viņi norāda, ka "zēns kopā ar vēl dažiem draugiem rotaļlaukumā ir spēlējies ar asaru gāzes baloniņu. Viens otram to nejauši iepūtuši sejā un viens no puikām, lai izvairītos no atbildības, aizejot mājās ar asarām acīs, izstāstījis izdomātu stāstu, ka noticis nolaupīšanas mēģinājums. Bērna vecāki reaģējuši nekavējoties un rakstījuši policijā iesniegumu".