Ratnieks aicina neslēgt Rumbulas dzelzceļa pieturvietu

“Šobrīd pieturvietas “Rumbula” izslēgšanu no kustību saraksta tiek pamatota ar mazo braucēju skaitu. Bet to var skaidrot ar neatbilstošu reisu sarakstu, jo gan rīta, gan vakara stundās tie nav pielāgoti strādājošo mobilitātei, kas ir galvenā mērķauditorija. Piemēram, vakarā viens vilciens piestāj pulksten 17.07, bet nākamais - 19.48. Līdzīgi ir ar rīta stundām. Tas nozīmē, ka nemaz nevar būt cits rezultāts, jo šajā apkaimē strādājošie un iedzīvotāji izvēlas braucienus savām vajadzībām – doties uz darbu un no tā. Mūsu ierosinājums ir izmainīt grafiku, lai tas atbilst potenciālo braucēju vajadzībām, un tad veikt izvērtējumu,” norāda Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs un Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” līdzpriekšsēdētājs.