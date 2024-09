No septembra jauna skolēnu vērtēšanas sistēma. Eksperte stāsta par to, kas mainīsies

Par laimi, ir vairāki risinājumi, kā pedagogu slodzi samazināt. Pirmkārt, savstarpēja sadarbība un dalīšanās ar informāciju — nav jācīnās katram atsevišķi, viena priekšmeta skolotāji var apvienoties un kopīgi veidot pārbaudes darbus vai komplekso noslēguma darbu. Vēl viens palīgs ir mācību līdzekļi, kas veidoti atbilstīgi jaunajām prasībām, piemēram, izdevniecības "Skolas Vārds” mācību līdzekļos ir iekļauti secīgi uzdevumi — no mācību stundas sākuma līdz skolēna refleksijai par to, kā ir veicies stundā, savukārt skolotāju rokasgrāmatās ir ietverti gan darbu paraugi, gan snieguma līmeņa apraksti, pēc kuriem vērtēt darbus. Pedagogiem nebūs jāizdomā velosipēds no jauna — daudz kas jau ir radīts un pateikts priekšā, atliek tikai to pielāgot un likt lietā.