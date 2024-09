Latvija nodos Ukrainai savulaik no Lielbritānijas nopirktās kāpurķēžu bruņumašīnas

Ievērojot operacionālo drošību, konkrētu nododamo mašīnu skaitu AM neatklāja. Ministrija jau iepriekš ziņojusi, ka Latvija katru gadu vismaz līdz 2026.gadam sniegs Ukrainai militāro atbalstu 0,25% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Līdz šim Latvija nodevusi Ukrainai visdažādāko bruņojumu un tehniku, tostarp, helikopterus un savulaik no Austrijas iegādātās pašgājējhaubices.