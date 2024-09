"Tā ir debila kārtība": Jurģis Liepnieks par lielajām algām valsts uzņēmumu vadībai

Nav glīti lūkoties svešos maciņos, taču ir pieļaujams izņēmums gadījumā, ja šos makus ar naudu piepilda nodokļu maksātāji. Nesen tika izsludināts konkurss uz vienotā Latvijas sabiedriskā medija valdes locekļu amatiem, kur paredzēts atalgojums no 9000 līdz 10 000 eiro mēnesī. Salīdzinājumam: Valsts Prezidenta un premjerministra alga ir 8440 eiro, bet Rīgas mēram mazliet virs 7000 eiro. Tātad, mazāk nekā saņems jaunveidojamās valsts kapitālsabiedrības, kurā apvienos Latvijas Televīziju un Latvijas Radio, pieci valdes locekļi. Tādējādi jāsecina, ka televīziju vadīt ir sarežģītāk nekā valsti vai pilsētu. Līdz ar to Lielais jautājums: “Cik lielas algas vajadzētu maksāt valsts uzņēmumu vadītājiem?” To Jauns.lv jautāja rakstniekam Jurģim Liepniekam.