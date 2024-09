Latvijā aizvadītas traģiskas brīvdienas: gājuši bojā astoņi cilvēki

Dzēšanas darbu laikā ēkā tika atrasti divi bojāgājušie. Ugunsdzēsēji no degošās ēkas izglāba cilvēku, vēl viens no ēkas bija evakuējies pats saviem spēkiem. Svētdienas rītā glābēji devās uz Limbažu novadu, kur dega malkas šķūnis, malka un ugunskurs. Pirms glābēju ierašanās no degošā šķūņa izkļuva cilvēks, kurš, ierodoties ugunsdzēsējiem, tomēr jau bija miris.