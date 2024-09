Pelna no 3000 līdz 70 000 mēnesī: kā ierobežos augstāko amatpersonu milzu algu valsts uzņēmumos?

Raidījums “de facto” ielūkojās dažās no amatpersonu deklarācijām par 2023. gadu. Piemēram, “Latvenergo” vadītājam Mārtiņam Čakstem pērn samaksāti 200 tūkstoši eiro. Vēl četriem valdes locekļiem atlīdzība ir bijusi ap 15 tūkstošiem eiro. Komentēt atalgojumu un iespējamo valsts vēlmi to iesaldēt “Latvenergo” vadība nevēlējās. “Šobrīd atturēsimies no komentāriem. Kad būs konkrēti lēmumi, tad varam iesaistīties,” raidījumam uzrakstīja “Latvenergo” Komunikācijas direktors Andris Siksnis.