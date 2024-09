Brīdina par krāpniecības risku kravu pārvadājumu nozarē

Trešajā gadījumā kāds "Ergo" klients-kravu pārvadātājs saņēma zvanu no sava klienta ar pārmetumu, ka viņa krava pazudusi. Krāpnieki bija uzdarbojušies šī pārvadātāja vārdā, kurš it kā bija iekrāvis vīna kravu Spānijā un transportējis to uz Vāciju. Uz pavadzīmes bija viltots uzņēmuma zīmogs. Pārvadātājs vērsās ar iesniegumu policijā, informējot, ka viņa uzņēmuma identitāte ir izmantota noziedzīgām darbībām loģistikas platformā, kur pasūtītājam izkrāpta prece.