"Neplānot ceļojumus mācību un pārbaudījumu laikā!” Vecāku domas par mācību līgumā iekļauto punktu atšķiras

Vineta norāda, ka Luksemburgā nav atļauts ārpus skolēnu brīvdienām doties ceļojumā, lai arī ir vilinoši piedāvājumi (zemākas cenas): “Manu bērnu klasēs to arī neviens nedara, jo vienkārši tāda ir kārtība, to ievēro, respektējot skolotājus un citus skolniekus, un ir izglītības struktūras, kas to uzrauga.”