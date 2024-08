FOTO, VIDEO: avārija uz Tallinas šosejas bija tik smaga, ka bojāgājušais no spēkrata bija jāizceļ ugunsdzēsējiem

Sadursme notika starp baļķvedēju un “škoda” vieglo auto, turklāt tā bija tik spēcīga, ka katrs no transportlīdzekļiem no savas joslas tika iemests pretējās puses grāvī. Spriežot pēc transportlīdzekļu novietojuma pēc avārija, notikusi frontālā sadursme, pilnībā deformējot vieglo auto. Smagās mašīnas šoferis pēc sadursmes no mediķu palīdzības atteicās, taču, lai no vieglās automašīnas izceltu bojāgājušo, palīgā tika saukti ugunsdzēsēji.