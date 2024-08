Uguns šovi, koncerti, festivāli, senču rituāli visā jūras piekrastē Senās uguns naktī 31. augustā

* Saulkrastu novadā 31. augustā jau pulksten 11:00 sāksies XIV folkloras festivāls “Pa Saulei”, pulcinot desmitiem folkloras kopas no visas Latvijas ar plašu tradicionālās kultūras programmu. Tas sāksies pie kultūras nama “Zvejniekciems” ar mūzikas instrumentu darināšanas meistarklasi un pīlādžogu darinājumiem. No trijiem pēcpusdienā koncerti: pulksten 15:00 – pie veikala “Elvi” Zvejniekciemā un Sociālās aprūpes mājā; 17:00 – Baltajā kāpā. Pulksten 18:30 sāksies Svētku gājiens no Saulkrastu sporta un ģimeņu centra. Pulksten 19:00 Saules laukumā - folkloras kopu Dižkoncerts; 20:30 - Senās uguns nakts ugunskura iedegšana Jūras parkā, bet no pusdesmitiem vakarā - danči ar grupu “Rikši” Saules laukumā (visi pasākumi – bezmaksas).