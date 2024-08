Iļģuciemā no dzīvokļa nāca briesmīga smaka: iedzīvotāju aizdomas par tur notikušo apstiprinājās

Ieejot vienā no Vaidelotes ielas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļiem, uzreiz jūtama ķermeņa sadalīšanās smaka. Lai atbrīvotos no nepatīkamā aromāta, iedzīvotāji tur plaši atvērtas durvis uz pagrabu un kāpņu telpu. Mājas iedzīvotāji ziņo, ka, iespējams, no dzīvokļa iznests jauna vīrieša līķis.