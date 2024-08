Brīdina par to, ka plānotā nodokļu reforma var izraisīt straujāku pensionēšanās vecuma celšanu

Darba devēja VSAOI likmes samazināšanu par 1% piedāvāts kompensēt ar valsts fondēto pensiju shēmas iemaksu terminētu samazināšanu par diviem procentpunktiem (no 6% uz 4%) no 2025.gada. Valsts fondēto pensiju shēma no tā zaudētu 203,9 miljonus eiro.