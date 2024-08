Mārtiņš Kuplais: ja mēs nebūtu nodibinājuši Brīvdabas muzeju, mēs būtu izkrituši no Ziemeļaustrumeiropas kultūras telpas

Taču interesanta ir dažādu nāciju cilvēku attieksme, kā viņi apskata muzeju. Piemēram, ja no rīta pie muzeja vārtiem mēs būtu satikuši kādu Dienvidaustrumāzijas pārstāvi, vizuāli nevaram pateikt, vai viņš ir ķīnietis, dienvidkorejietis vai japānis, un pēc stundas mēs aizietu uz muzeja viņu galu, tad noteikti satiktu šo cilvēku, kurš mērķtiecīgi ar muzeja plānu rokās iet un visu apskata – ja viņš ir izlēmis muzejam ziedot vienu dienu, tad viņš to darīs. Atšķirībā no tā sauktajām organizētajām grupām, kurām ir stunda laika, lai atnāktu līdz baznīcai un Kurzemes sētai muzeja takas sākumā, un tad jau viņiem jājož atpakaļ. Viņi iegūst tikai priekšstatu par to, ka ir tāds Brīvdabas muzejs, taču visu daudzveidību viņi nedabū redzēt.