Somijā atklāta latviešu mākslinieces Ivandas Jansones personālizstāde

Ivandas Jansones grafikās un citos darbos ir jaušama spēja no ikdienišķām lietām uzbūvēt sapņainas un pārsteidzošas ainas, kas negaidīti pārsteidz skatītāju. Māksliniece spēlējas ar darbu vērotāju ierastajiem priekšstatiem un vērtībām, mudinot paraudzīties uz pasauli no cita skatupunkta. Savā ziņā darbi ir sirreālisma pārpilni, radot veseluma kopainu. Katrs darbs ir kā stāsts, kurā ir parādīti skaidri noteikumi un katrs no tiem liek aizdomāties, atstājot neparastu atmosfēru.