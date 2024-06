Ar publisku skandālu kustību “Sievietei paveicās” pamet komunikācijas speciāliste

Runājot par to, kāpēc viņa aiziet no biedrības, Marta atzina, ka nav spējusi vienoties ar vienu no līdzdibinātājām par jebko jēdzīgu. “Tāpēc es pēdējos četrus gados no maza izsūtāma komunikācijas asistenta esmu izaugusi par aktīvisti un komunikācijas profesionāli. Man nevajag aukles, kas skatās uz pirkstiem. Man nevajag cilvēkus, kuri man telefona sarunā saka, ka man jāiet pie psihiatra labi zinot, ka es ārstējos no depresijas un izdegšanas. Tāda vardarbība man dzīvē neder. Man ir ļoti žēl, bet biedrība, visticamāk, nomirs, jo neviens tur neko nedarīs. Un, ja arī es paliktu, diez vai varētu darīt, jo man trīc rokas domājot par to kādas atbildes es saņemšu piedāvājot savas iniciatīvas,” raksta Marta.