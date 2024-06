FOTO: Lielajos kapos tiek atjaunota Rīgas rātskunga Krēgera kapliča

Krēgera dzimtas apbedījuma vietu iekonservēja 2018. gadā tāpat kā vairākus citus kapeņu mauzolejus, apturot to bojāšanos. Darbus veic SIA "RERE meistari", piesaistot restauratorus no Polijas. Viņi jau strādājuši vairākos objektos Latvijā, to skaitā arī Dobeles pils atjaunošanas un Rīgas biržas restaurācijas projektos.