VIDEO: Adoptējot suni no Baltkrievijas, dzīvnieka saimniece saņem sodu no PVD

Garda esot bijis klaiņojošs ielas suns Baltkrievijā, tur viņu atraduši vietējie dzīvnieku tiesību aizstāvji un ar sludinājumu palīdzību sociālajos tīklos meklējuši jaunu saimnieku - Gardu adoptēja Indra Latvijā. Šādi varot darīt jebkurš, esot vien jāsamaksā par pārvešanas izdevumiem no Baltkrievijas. Uz sludinājumu par jaunām mājām vēl diviem citiem pamestiem suņiem bija atsaukusies arī kāda sieviete no Aizkraukles, kā arī sieviete no Lietuvas. Indra saziņā ar baltkrievu pusi par visu vienojusies un visi trīs suņi sākuši ceļu uz Latviju. Viss bijis kārtībā - līdz brīdim, kad no Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pienācis paziņojums par sodu.