"Priekšplānā tika izvirzītas pseidoproblēmas": Andis Kudors par jauno Eiroparlamenta sastāvu

Tikko noslēgušās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās no Latvijas kandidēja 16 politisko partiju un apvienību pārstāvji, arī citās ES dalībvalstīs konkurence nebija mazāka. Jau tagad skaidrs, ka jaunajam parlamenta sastāvam būs jārisina daudzas smagas problēmas – sākot no atbalsta Ukrainai un beidzot ar Eiropas nospraustā zaļā kursa sasāpējušiem jautājumiem un ES paplašināšanu. Tādēļ Lielais jautājums: “Ko mums gaidīt no jaunā Eiropas Parlamenta sasaukuma?” To Jauns.lv politologam Andim Kudoram.