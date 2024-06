Eiropa ieklausās Latvijas balsī

Pieļauju, ka no vairākām lielajām valstīm šajās vēlēšanās tiks ievēlēts diezgan daudz deputātu, kuri ir skeptiski par Eiropas Savienību kā projektu. Savukārt mums, Baltijas valstīm, stipra Eiropas Savienība ir eksistenciāli svarīga. Tikpat būtiski ir tas, lai Eiropa turpinātu arī jau uzņemto kursu uz savu aizsardzības spēju stiprināšanu. No vairāk nekā 700 deputātiem Latvijai būs tikai deviņi, un vienīgi no vēlētājiem ir atkarīgs, kādi šie deviņi cilvēki būs. Būtu labi sūtīt uz Eiropu pieredzējušus cilvēkus, kuri var sākt strādāt jau no pirmās dienas, nevis tikai Briselē sākt mācīties, lai saprastu, kas te vispār notiek. Un Jaunā Vienotība ir tas politiskais spēks, kam šādas pieredzes ir pietiekami.