Latvijā daži aicina stārķus šaut: "Viņi bērnus slepkavo, nevis atnes!"

Kā jau liecina aprakstītais gadījums, baltie stārķi ir gaļēdāji, savā ziņā plēsēji. To ēdienkartē ir gan vardes, čūskas, ķirzakas, kurmji, peļveidīgie, gan uz zemes ligzdojošo putnu mazuļi, zaķēni, nesmādē arī maitu, piemēram, automašīnu notriektus dzīvniekus. Jau no 19. gadsimta līdz mums nonākušas rakstītas liecības par to, ka tur, kur daudz balto stārķu, pazūd griezes, ķīvītes, pļavu tilbītes un citi putni, raksta Māra Janaus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības balto stārķu monitoringa vadītāja.