Daži Daugavpils iedzīvotāji par apkuri maksājuši 14 reizes dārgāk kā citi

Šobrīd joprojām tiek pieņemti pieteikumu atbalsta saņemšanai “ALTUM” programmas ietvaros daudzdzīvokļu namu siltināšanai. Atbalsts paredz 49 procentus attiecināmo izmaksu segšanu, neieskaitot PVN. Dzīvojamā māja Šaurajā ielā 25a piedalījās tieši šajā programmā. Energoefektivitātes uzlabošanas darbu izmaksu daļa, kas bija jāsedz katra dzīvokļa īpašniekam, svārstījās vidēji no 3 līdz 10 tūkstošiem eiro (atkarībā gan no dzīvokļa platības, gan no tajā veiktajiem darbiem: vai bijā jāmaina logi un radiatori, vai bijā jāstiklo lodžija utml.). 40 procenti dzīvokļu īpašnieku jau pilnībā norēķinājušies par veiktajiem darbiem.