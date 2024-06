Lielais jautājums: "Kā atdzīvināt Vecrīgu?"

Tāpat Andis Kudors norāda, ka Vecrīgas attīstību bremzē arī Ukrainas karš, jo tas attur no investoru ienākšanas Rīgā: „Mēs esam sarežģītā situācijā. No vienas puses mums jārunā par apdraudējumu, kas nāk no Krievijas, bet no otras mēs gribam piesaistīt investīcijas. Ekonomiskajā ziņā mums ir nelabvēlīgs posms Ukrainas kara konteksta dēļ.”