Ventspili atkal rotās ziedu skulptūras

Šobrīd Ventspils pilsētā aktīvi notiek puķu skulptūru izveidošana un noformēšana. Viena no pirmām tika izpušķota skulptūra “Zaķu ģimene pie mazbānīša stacijas “Kalns””. To izgatavoja no 4440 stādiem: leduspuķēm, krustainēm un sedumiem.