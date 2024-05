FOTO: Tieslietu ministre vizītē apmeklē topošo Liepājas cietumu

Jaunā cietuma būvniecības teritoriju apmeklēja arī cietuma būvniecības projekta uzraudzības komitejas pārstāvji, lai klātienē iepazītos, kā tiek realizēts valsts mēroga tieslietu nozares projekts, kā arī viens no lielākajiem publiskā pasūtījuma būvniecības projektiem Latvijā. Šobrīd rit projekta 18. mēnesis no realizācijai paredzētajiem 34 mēnešiem. Pašlaik pilnā apjomā ir izbūvētas divas no cietuma kompleksa sešām ēkām, vēl divām ēkām - ieslodzīto dzīvojamiem korpusiem notiek pēdējo stāvu un jumta izbūve, arī pārējo ēku būvniecība turpinās dažādās stadijās. Apmeklējuma laikā būvlaukumā varēja novērtēt jau pavisam skaidras jaunā cietuma aprises, lai 2025. gada nogalē Latvijas sodu izpildes sistēma un resocializācijas process sāktu darbu pavisam jaunā līmenī.