Drīz būs skatāms "Tinderam" pielīdzinātais lieluzvedums "Precību tirgus atkal Tukumā"

Šogad lieluzvedumu režisors ir Reinis Suhanovs. Izrādei iedvesmu ņēmis no veciem “Atpūta” žurnāliem, “ kuros bija reportāžas no 20.-30. gadiem par to, kā cilvēks, kurš ir bijis ieradies tirgū, piedzīvojis gan mīlestību, gan kaušanos, gan tirgošanos, gan visu ko,” saka režisors.