Ceļš uz Igauniju vairs nebūs apdraudēts; atjaunos Salacgrīvas tiltu

Tādējādi atbilstoši informatīvajam ziņojumam, kas valdība skatīts pērn septembrī, finansējuma apstiprināšanas gadījumā no valsts budžeta ir paredzēts līdzfinansējums 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām, kā arī līdzfinansējums pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmaksai.

Attiecīgi valsts budžeta līdzfinansējums no projekta kopējām attiecināmām izmaksām nepieciešams 7,548 miljonu eiro apmērā, bet no projekta neattiecināmām izmaksām 3,17 miljonu eiro apmērā.